Политолог объяснила резкое падение рейтинга Стармера в Британии

Ранее сообщалось, что Стармер является самым непопулярным премьером в истории Королевства.
Константин Денисов 2025-09-28 17:59:18
© Фото: Dinendra Haria, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина в беседе с телеканалом «Звезда» объяснила падение рейтинга премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Связано это с тем, что, несмотря на то, что лейбористы выиграли, добились большого, очень хорошего результата в плане числа членов парламента, на самом деле поддержка лейбористов в абсолютных цифрах была не такой ошеломляющей. Вопрос в том, что все выступления сегодня говорят о мощнейшем безобразии в медиадискурсе, и проблемы, с которыми сталкиваются люди каждый день, они, как ни странно, практически не решаются», - сказала Бабынина.

По ее словам, нет каких-то ощутимых экономических подвижек за прошедший год. Никак не решается вопрос, связанный с иммиграцией. Есть сложности с обеспечением системы здравоохранения и так далее.

«То есть вот те проблемы, которые, по идее, должны решать лейбористы, как все-таки левая партия, они не нашли своего решения пока за этот год», - добавила эксперт.

Она отметила, что не прибавили популярности политику и скандалы, связанные с коррупцией в парламента. Не сложились у Стармера и отношения с некоторыми членами правительства, которые были вынуждены уйти в отставку.

Что касается выборов в региональные парламенты, то Бабынина выразила уверенность в том, что рейтинг Стармера никак не повлияет на их результаты, поскольку местные органы достаточно далеки от верховной власти и решают региональные проблемы.

Ранее 79% британцев выступили против Стармера. Не одобряют его деятельность и 53% членов лейбористской партии.

#Великобритания #рейтинги #Парламент #наш эксклюзив #кир стармер
