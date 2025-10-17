Трамп назвал интересной идею строительства туннеля между Россией и Аляской

Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между Россией и Аляской.

«Я слышал об этом, это интересно», - сказал Трамп в Белом доме.

На фоне состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа взлетели акции российских компаний. Сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил проект, рассказав о перспективах его строительства через Берингов пролив. По подсчетам спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, на создание туннеля, который соединяет нашу страну с Аляской, ушло бы примерно восемь лет. Стоимость превысила бы 65 миллиардов долларов. Он даже придумал название: «Туннель Путина - Трампа».

В ответ на это бизнесмен Эррол Маск, отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, заявил, что туннель, который мог бы соединить Россию и Аляску, - это неплохая идея. Он выразил надежду, что проект будет реализован в будущем.