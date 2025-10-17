МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал интересной идею строительства туннеля между Россией и Аляской

Сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив.
Дарья Ситникова 2025-10-17 22:28:00
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между Россией и Аляской.

«Я слышал об этом, это интересно», - сказал Трамп в Белом доме.

На фоне состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа взлетели акции российских компаний. Сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил проект, рассказав о перспективах его строительства через Берингов пролив. По подсчетам спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, на создание туннеля, который соединяет нашу страну с Аляской, ушло бы примерно восемь лет. Стоимость превысила бы 65 миллиардов долларов. Он даже придумал название: «Туннель Путина - Трампа».

В ответ на это бизнесмен Эррол Маск, отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, заявил, что туннель, который мог бы соединить Россию и Аляску, - это неплохая идея. Он выразил надежду, что проект будет реализован в будущем.

#Россия #проект #Трамп #аляска #Берингов пролив #Дмитриев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 