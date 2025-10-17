Дмитриев рассказал о перспективе строительства туннеля Россия - Аляска

Туннель, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив, может быть возведен за восемь лет. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он написал о проекте на своей странице в соцсети X.

«Представьте, что вы соединяете США и Россию… туннелем Путина-Трампа - 70-мильным мостом, символизирующим единство», - написал Дмитриев.

Он считает, что стоимость такого сооружения превысила бы 65 миллиардов долларов. Но затраты можно снизить благодаря The Boring Company. Эта компания занимается разработкой и продвижением технологий строительства туннелей, ее основал предприниматель и бывший Старший советник президента США Илон Маск. При его участии в проекте цену можно снизить до 8 миллиардов.

Туннель в Аляску, добавил Дмитриев, откроет путь для совместной разработки ресурсов. Российско-американские проекты создадут рабочие места и будут стимулировать экономику.

Глава РФПИ напомнил, что его фонд уже обеспечил инвестирование и строительство другого амбициозного проекта. Это первый в истории железнодорожный мост, который соединил Российскую Федерацию с Китайской Народной Республикой. Спецпредставитель президента РФ заключил, что пришло время сделать больше: впервые в истории человечества соединить два континента.

Ранее Кирилл Дмитриев рассказывал, что Россия продолжает диалог с США на основе достигнутых в рамках саммита на Аляске соглашений. Он отдельно подчеркнул роль спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Дмитриев напомнил, что именно Уиткофф оказал влияние на создание и реализацию плана по сектору Газа, который также поддержала Россия. Сегодня американский президент Дональд Трамп озвучил, что Уиткофф войдет в делегацию от Соединенных Штатов на саммите «Россия - США» по украинскому вопросу.