Отец Илона Маска назвал идею соединить РФ и Аляску неплохой

Маск-старший выразил надежду, что проект будет реализован в будущем.
Виктория Бокий 2025-10-17 18:35:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бизнесмен Эррол Маск, отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, заявил, что туннель, который мог бы соединить Россию и Аляску, - это неплохая идея. Об этом он сказал корреспонденту «Звезды».

Кроме того, Маск-старший выразил надежду, что проект будет реализован в будущем. Он отметил, что туннель должен проходить через Берингов пролив.

«Любой такой туннель был бы хорош, но это был бы довольно большой туннель. Он должен был бы проходить где-то в Беринговом проливе. Почему бы и нет?» - отметил Эррол Маск.

Напомним, что сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил проект и рассказал о перспективах его строительства через Берингов пролив. По подсчетам спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, на создание туннеля, соединяющего РФ и Аляску, ушло бы примерно восемь лет, а его стоимость превысила бы 65 миллиардов долларов.

