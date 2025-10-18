МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: в США отправят в вынужденный отпуск 80% управления ядерной безопасности

В условиях шатдауна управление исчерпает все средства, предназначенные на выплату зарплат.
Сергей Дьячкин 2025-10-18 03:01:01
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Global Look Press

Администрация американского президента Дональда Трампа собирается отправить в неоплачиваемый отпуск «подавляющее большинство гражданских служащих» Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики. Об этом рассказала газета Politico, ссылаясь на попавший в ее распоряжение документ.

Как сообщает газета, это связано с шатдауном - в условиях приостановки финансирования работы правительства Соединенных Штатов управление исчерпает все средства, предназначенные на выплату зарплат. По информации издания, в вынужденный отпуск могут подвергнуться 1,4 тысячи сотрудников, то есть «порядка 80 процентов».

Частичная приостановка работы американского федерального правительства началась в полночь на 1 октября (07:00 по московскому времени) из-за отсутствия финансирования. Причиной этому стало то, что правящая в стране Республиканская и оппозиционная Демократическая партии не смогли прийти к согласию в Конгрессе.  Разногласия возникли из-за нескольких статей расходов, в том числе из-за сферы здравоохранения. Республиканцы и демократы по-прежнему не могут договориться. Представители противоборствующих фракций обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна. А также в его затягивании, которое преследует политические цели.

По американскому законодательству, ведомства и министерства, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу даже в случае приостановки финансирования. Такие же требования предъявляются и к госслужащим, деятельность которых направлена на «защиту жизни и собственности». Сотрудники госучреждений, которые вынуждены ходить на работу в подобных условиях, не получают зарплату, однако оно обычно выплачивается им после того, как будет решен вопрос с поступлением средств.

С 1977 года финансирование работы правительства США прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более двадцати раз. Самый продолжительный период составил тридцать пять дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года. Это было в первый президентский срок Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, как в условиях шатдауна Трамп распорядился изыскать средства для продолжения всей запланированной деятельности американского Министерства войны. Президент США обратился к главе Пентагона Питу Хегсету к поручением в ближайшие дни выплатить военным жалованье, используя для этого все доступные средства. Также Трамп пригрозил демократам, что не позволит им «держать в заложниках армию и всю безопасность», приостановив работу правительства.

#сша #Конгресс #Энергетика #шатдаун #неоплачиваемый отпуск #ядерная безопасность
