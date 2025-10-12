Трамп поручил выплатить зарплаты военным, несмотря на шатдаун

На фоне продолжающегося в США шатдауна, когда не удается согласовать финансирование деятельности федеральных ведомств, военнослужащие также остались без заработной платы. Это возмутило президента Дональда Трампа и он обратился к главе Пентагона Питу Хегсету к поручением в ближайшие несколько дней выплатить им жалованье. Об этом Трамп написал в Truth Social.

«Если ничего не предпринять, из-за «Лидера» Чака Шумера и демократов наши доблестные солдаты не получат зарплату, которая им по праву полагается 15 октября. Именно поэтому я, как главнокомандующий, использую свои полномочия, чтобы поручить нашему военному министру Питу Хегсету использовать все доступные средства для выплаты ЗАРПЛАТЫ нашим солдатам 15 октября», - сообщил американский лидер в своей социальной сети.

Трамп добавил, что деньги на эти цели были выделены, а Хегсет проконтролирует выплату зарплаты военным. Также он пригрозил демократам, что не позволит им «держать в заложниках армию и всю безопасность», приостановив работу правительства.

Двумя сутками ранее глава американского государства говорил о серьезном ущербе от шатдауна для американцев. Затем появились сведения, что более 4,1 тысячи госслужащих США уже попали под сокращение.