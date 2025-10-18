МВД: более 12 тысяч россиян за рубежом подали заявки на возвращение

Уже более двенадцати тысяч россиян, проживающих за рубежом, подали заявки о переезде в Российскую Федерацию. Об этом сообщила Миграционная служба МВД России в своем Telegram-канале.

В течение 2025 года, как говорится в сообщении ведомства, продолжают поступать заявления об участии в госпрограмме по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

«Обратились 12 500 человек», - говорится в публикации о количестве заявлений в этом году.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о помощи, которая будет оказана почти тысяче россиян, которые оказались под угрозой депортации из Латвии. Она напомнила, что в нашей стране действует программа содействия возвращению соотечественников, и министерство ориентировано на оказание максимальной помощи этим людям.

В августе прошлого года более 400 иностранцев, которые разделяют духовные и культурные ценности российского государства, обратились за защитой к России. Всем им предоставлено временное убежище на территории РФ.