Волк заявила, что МВД поможет депортированным из Латвии россиянам

Находящимся под угрозой депортации из Латвии почти тысяче россиян пообещало помочь МВД России. Оно напомнило, что в нашей стране действует программа содействия возвращению соотечественников, и министерство ориентировано на оказание максимальной помощи этим людям. Об этом написала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«МВД РФ ориентировано на оказание максимального содействия данной категории граждан. С 2006 года действует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ее участники имеют ряд возможностей и преференций», - напомнила она в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно о планах властей Латвийской Республики выдворить 841 россиянина, не подтвердившего знание латышского языка и не прошедшего специальную проверку. Эти граждане должны будут покинуть страну до 13 октября.

Напомним, в августе прошлого года более 400 иностранцев, которые разделяют духовные и культурные ценности российского государства, обратились за защитой к России. Всем им предоставлено временное убежище на территории РФ.