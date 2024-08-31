МВД назвало число лиц из недружественных стран, получивших убежище в РФ

Несколько сотен иностранцев из недружественных стран получили в России временное убежище.

В частности, речь идет о более чем 400 лицах, которые разделяют духовные и культурные ценности российского государства, обратившихся за защитой к России. Соответствующие данные озвучили в Министерстве внутренних дел РФ.

«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу российских духовных и культурных ценностей и обратившимся за защитой на территории России. В настоящий момент предоставлено временное убежище более четыремстам таким лицам», - уточнили в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что большая часть таковых - граждане Германии, Латвии, а также Литвы, Эстонии и Канады.

В то же время президент РФ Владимир Путин 19 августа подписал указ о предоставлении разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством квоты выходцам из недружественных стран, не согласным с традициями Запада и разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Таковым лицам не нужно будет подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.

Также в начале этого года Путин поручил представить предложения о мерах по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран.