Из Латвии собрались выдворить 841 россиянина

К ближайшему понедельнику, 13 октября, почти тысяча граждан России должны будут покинуть территорию Латвии.

В частности, речь идет о 841 россиянине, а причиной массовой депортации стали якобы нарушения миграционного законодательства этой прибалтийской республики. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадару Пуке.

«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», - цитирует ее заявление RT.

Также говорится, что все эти люди не смогли подтвердить их знания латышского языка, а также пройти обязательную проверку безопасности. После понедельника, добавила Пуке, их пребывание в Латвии становится незаконным. Изменения в законодательстве затронули около 30 тысяч россиян, из них примерно 2,6 тысячи человек добровольно покинули страну.

Поправки, принятые в 2024 году, предписывают получать статус резидента Европейского союза, для чего необходимо пройти тест на знание латышского языка с результатом не ниже уровня А2. Также до конца июня этого года нужно было пройти проверку безопасности и биографии.