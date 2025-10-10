МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Из Латвии собрались выдворить 841 россиянина

Более 800 россиян не предоставили в срок необходимые документы, и это стало поводом для депортации из Латвии.
Марина Крижановская 2025-10-10 23:33:08
© Фото: Alexander Welscher, dpa, Globallookpress

К ближайшему понедельнику, 13 октября, почти тысяча граждан России должны будут покинуть территорию Латвии.

В частности, речь идет о 841 россиянине, а причиной массовой депортации стали якобы нарушения миграционного законодательства этой прибалтийской республики. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадару Пуке.

«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», - цитирует ее заявление RT.

Также говорится, что все эти люди не смогли подтвердить их знания латышского языка, а также пройти обязательную проверку безопасности. После понедельника, добавила Пуке, их пребывание в Латвии становится незаконным. Изменения в законодательстве затронули около 30 тысяч россиян, из них примерно 2,6 тысячи человек добровольно покинули страну.

Поправки, принятые в 2024 году, предписывают получать статус резидента Европейского союза, для чего необходимо пройти тест на знание латышского языка с результатом не ниже уровня А2. Также до конца июня этого года нужно было пройти проверку безопасности и биографии.

#в стране и мире #Латвия #россияне #депортация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 