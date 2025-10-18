МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Der Spiegel: саммит в Венгрии станет победой для Орбана

Участие в организации переговоров поможет Виктору Орбану повысить свой рейтинг.
Виктория Бокий 2025-10-18 21:52:06
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште может помочь венгерскому премьер-министру Виктору Орбану повысить свой авторитет на международной арене. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Это будет политическая победа для хозяина встречи Виктора Орбана, который возглавляет в Европе группу стран, сдерживающих процесс оказания помощи Украине», — говорится в материале.

По данным издания, для премьера Венгрии проведение встречи выгодно, потому что в скором времени в его стране пройдут выборы. Участие в организации переговоров поможет ему повысить свой рейтинг.

Помимо Орбана, выиграют и другие страны, поддерживающие курс на сближение с Россией. Так, например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и правые силы в Чехии.

Ранее Виктор Орбан заявлял о начале подготовки российско-американского саммита в Будапеште. Говоря об этом, он назвал свою страну «островом мира».

Пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналистов о месте проведения переговоров России и Соединенных Штатов, подчеркнул, что позиция Венгрии в современных реалиях вызывает уважение у Путина и Трампа. Впрочем, отстаивание национальных интересов Венгрии и повлияло на выбор Будапешта в качестве возможной площадки для встречи.

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которое он выразил в разговоре со «Звездой», предстоящая встреча лидеров России и США поможет разрешить кризис в Европе, а также может вывести из мертвого пика российско-американские отношения.

#Саммит #Венгрия #Будапешт #Виктор Орбан #российско-американские отношения
