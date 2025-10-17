Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп настроены и на решение украинского кризиса, и на выведение из мертвого пике российско-американских отношений. Об этом «Звезде» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Диалог, начатый на Аляске, продолжается в формате поиска путей завершения украинского конфликта. Магия личных контактов Путина и Трампа в конечном итоге может реально способствовать разрешению сложнейшего кризиса безопасности в Европе», - сказал депутат.

Лидеры двух стран готовы встретиться снова, возможно, в Будапеште, напомнил Слуцкий. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже положительно отреагировал на эту инициативу. Предварительно согласованы переговоры на высоком уровне главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

«Важно, что Владимир Путин напрямую донес до Дональда Трампа позицию РФ о том, чем грозят поставки ракетных комплексов Tomahawk бандеровскому режиму. Реально ситуацию на поле боя в пользу ВСУ они не изменят, однако процессу нормализации отношений Москвы и Вашингтона будет нанесен непоправимый ущерб», - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся вечером в четверг. Он продолжался два с половиной часа. Путин подчеркнул заинтересованность Москвы в мирном решении украинского кризиса. Он отметил, что Вооруженные силы России владеют стратегической инициативой, а киевский режим прибегает к террористическим методам.