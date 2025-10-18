МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мерц: Зеленский остался недоволен визитом к Трампу

Неудачная поездка в Соединенные Штаты только подчеркнула, насколько Киев зависим от поддержки Европы, заявил Мерц.
Дарья Ситникова 2025-10-18 20:28:01
© Фото: Thomas Banneyer, dpa, Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Зеленский остался недоволен своей поездкой в Вашингтон. Об этом сообщил телеканал N-tv.

По словам Мерца, вчера вечером он разговаривал с Зеленским по телефону, обсуждая, в том числе, его встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он также отметил, что этот визит - «не то, что хотел Зеленский».

Со слов канцлера, неудачная поездка в Соединенные Штаты только подчеркнула, насколько Киев зависим от поддержки Европы. В то время как Вашингтон показывает только растущее нежелание продолжать военную помощь Украине, особенно после отказа американского лидера передать им дальнобойные ракеты Tomahawk. Германия будет продолжать поддержку Киева «финансово, политически и в военном отношении».

Напомним, вчера Трамп и Зеленский провели переговоры со своими главными помощниками. Источники, знакомые с ситуацией, описали беседу как напряженную, откровенную и временами «неловкую». У американского лидера сложилось ощущение, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта. После окончания встречи он выступил за прекращение огня вдоль нынешних линий фронта и призвал положить конец конфликту.

#Украина #сша #Трамп #Зеленский #ЕС #Фридрих Мерц
