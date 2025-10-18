МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Уиткофф почувствовал себя преданным после удара Израиля по Дохе

Такие же чувства ощутил и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Виктория Бокий 2025-10-18 15:29:01
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что почувствовал себя преданным после израильского удара по Дохе. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Также, по словам Уиткоффа, преданным себя ощутил и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Причина этому та же – удар Израиля по Дохе.

«Мы чувствовали себя немного преданными», - сказал спецпосланник главы Белого дома.

Напомним, что ЦАХАЛ ударил по Дохе чуть больше месяца назад, 9 сентября. По данным телеканала Al Jazeera, израильская агрессия была направлена на делегацию высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые в это время обсуждали мирные инициативы США по урегулированию палестинского кризиса. В этот же день американский лидер Дональд Трамп осудил атаку ЦАХАЛ на Доху. Он недоволен, что Израиль нарушил суверенитет Катара.

Через 20 дней после того дня, когда был нанесен удар по Дохе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за атаку. Он позвонил премьеру Катара прямо из кабинета Трампа. 

