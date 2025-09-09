МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дональд Трамп осудил Израиль за удар по Катару

Американский президент выразил солидарность с Дохой.
Тимур Юсупов 2025-09-09 23:00:02
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил сегодняшний удар ЦАХАЛ по представителям руководства ХАМАС в Дохе. Как сообщили в канцелярии катарского эмира, американский лидер недоволен нарушением Израилем суверенитета Катара, а также выражает солидарность местным властям.

Как пишет портал Axios, израильская атака на Доху ошеломила Белый дом и взбесила некоторых из главных советников Трампа. Она произошла в то время, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение американского лидера о мире в секторе Газа.

Напомним, что днем 9 сентября израильские ВВС осуществили целенаправленную атаку по лидерам группировки ХАМАС, в то время, как те находились на переговорах по вопросу урегулирования палестинского конфликта и обсуждали мирные инициативы, предложенные США.

#Трамп #Израиль #Доха
