МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦАХАЛ нанес авиационный удар по руководству ХАМАС в Дохе

Высокопоставленные чиновники обсуждали мирные инициативы США в момент обстрела.
Константин Денисов 2025-09-09 17:45:07
© Фото: Thehiddenlayer1, X

В ЦАХАЛ заявили об авиаударе по представителям руководства ХАМАС в Дохе.

«ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС», - говорится в сообщении.

При этом в Израиле признали факт обстрела и поспешили заверить, что старались минимизировать ущерб для гражданского населения и инфраструктуры.

По информации телеканала Al Jazeera, удар был нанесен по делегации из высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые в этот момент обсуждали мирные инициативы США по урегулированию палестинского кризиса.

В Катаре уже осудили удары ЦАХАЛ по своей территории, назвав нападение трусливым.

«Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов и норм, а также создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности граждан и резидентов Катара», - написал официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети Х.

Ранее Израиль озвучил пять условий прекращения войны в секторе Газа.

#сша #Израиль #катар #Доха #ЦАХАЛ #ХАМАС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 