ЦАХАЛ нанес авиационный удар по руководству ХАМАС в Дохе

В ЦАХАЛ заявили об авиаударе по представителям руководства ХАМАС в Дохе.

«ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС», - говорится в сообщении.

При этом в Израиле признали факт обстрела и поспешили заверить, что старались минимизировать ущерб для гражданского населения и инфраструктуры.

По информации телеканала Al Jazeera, удар был нанесен по делегации из высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые в этот момент обсуждали мирные инициативы США по урегулированию палестинского кризиса.

В Катаре уже осудили удары ЦАХАЛ по своей территории, назвав нападение трусливым.

«Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов и норм, а также создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности граждан и резидентов Катара», - написал официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети Х.

Ранее Израиль озвучил пять условий прекращения войны в секторе Газа.