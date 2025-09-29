Нетаньяху извинился перед премьер-министром Катара за удары по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассим Аль Тани и извинился за недавний удар по Дохе. Об этом сообщает телеканал «Кешет 12».

Во время разговора израильский премьер признал, что в результате удара ЦАХАЛ по Дохе был нарушен суверенитет Катара. Также он выразил сожаление в связи с убийством охранника, добавил журналист Axios Барак Равид.

Напомним, что Катар – одна из ключевых площадок и посреднических стран в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС наряду с Египтом и США. В день, когда Израиль нанес удар по Дохе, должны были состояться переговоры. Но после действий ЦАХАЛ Катар решил приостановить посреднические усилия и потребовал извинений от Израиля.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и сравнил удары ЦАХАЛ по Дохе и другим странам с антитеррористическими операциями США, которые Вашингтон проводил после терактов 11 сентября 2001 года.