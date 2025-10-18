Трамп назвал Венгрию безопасной страной

Президент США Дональд Трамп заявил, что симпатизирует премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Он сказал это в ходе обеда с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает RT.

«Нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна», - сказал Трамп.

Он добавил, что венгерский премьер-министр проделал хорошую работу в управлении своей страной.

До этого премьер-министр Орбан сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Политик заявил о начале подготовки Будапештом российско-американского саммита. Он назвал свою страну «островом мира».

Глава пресс-службы президента США Кэролайн Ливитт повздорила с репортером Интернет-издания HuffPost. Журналист поинтересовался, кто был инициатором встречи Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему предстоящая встреча главы государства Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пройти в Венгрии. По его словам, это пока не окончательное решение. Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания собственных интересов, пояснил Песков.