Спикер Белого дома и журналист повздорили из-за саммита США-РФ

Пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт повздорила с репортером Интернет-издания HuffPost. Журналист поинтересовался, кто был инициатором встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште?

«Это сделала твоя мама», - коротко ответила Ливитт.

После того, как репортер поинтересовался, считает ли спикер Белого дома свой ответ смешным, она обрушилась с критикой на журналиста.

«Мне смешно, что вы вообще считаете себя журналистом. Вы - крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег по СМИ», - отрезала Ливитт.

Напомним, накануне президенты России и США провели телефонный разговор, который стал самым продолжительным за все время. Более двух часов Путин и Трамп обсуждали украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке, состояние двусторонних отношений. Главным итогом звонка стала договоренность провести двусторонний саммит. Трамп предложил встретиться в Будапеште. Путин поддержал идею своего американского коллеги. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тем же вечером сообщил о готовности принять высоких гостей в своей столице и организовать встречу на самом высоком уровне.

Ранее в Кремле сообщили, что лидеры намерены встретиться в ближайшие две недели. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков объяснил, почему выбор Трампа и Путин пал на Венгрию. Как страна НАТО и ЕС, она занимает особую позицию с точки зрения своего суверенитета и отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение президентов США и России, объяснил он.