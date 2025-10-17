МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Спикер Белого дома и журналист повздорили из-за саммита США-РФ

Президенты России и США намерены не откладывать встречу и провести двусторонний саммит в Будапеште в ближайшие две недели.
Ян Брацкий 2025-10-17 23:31:53
© Фото: Aaron Schwartz Keystone Press Agency Global Look Press

Пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт повздорила с репортером Интернет-издания HuffPost. Журналист поинтересовался, кто был инициатором встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште?

«Это сделала твоя мама», - коротко ответила Ливитт.

После того, как репортер поинтересовался, считает ли спикер Белого дома свой ответ смешным, она обрушилась с критикой на журналиста.

«Мне смешно, что вы вообще считаете себя журналистом. Вы - крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег по СМИ», - отрезала Ливитт.

Напомним, накануне президенты России и США провели телефонный разговор, который стал самым продолжительным за все время. Более двух часов Путин и Трамп обсуждали украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке, состояние двусторонних отношений. Главным итогом звонка стала договоренность провести двусторонний саммит. Трамп предложил встретиться в Будапеште. Путин поддержал идею своего американского коллеги. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тем же вечером сообщил о готовности принять высоких гостей в своей столице и организовать встречу на самом высоком уровне.

Ранее в Кремле сообщили, что лидеры намерены встретиться в ближайшие две недели. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков объяснил, почему выбор Трампа и Путин пал на Венгрию. Как страна НАТО и ЕС, она занимает особую позицию с точки зрения своего суверенитета и отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение президентов США и России, объяснил он.

#Россия #сша #Белый дом #Саммит #Венгрия #кэролайн ливитт
