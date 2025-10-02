Путин прокомментировал возможную поставку Киеву ракет Tomahawk

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk из США, сказав, что это, безусловно, нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом российский лидер заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Tomahawk - это мощное оружие, правда, не совсем современное, но представляющее угрозу», - начал президент России.

Соотношение сил на поле боя никак не изменится. ПВО России также будут сбивать эти ракеты, как и любые другие.

«Сколько не насыщай дронами, сколько не создавай непреодолимые линии обороны при помощи дронов, все равно воевать-то некому», - добавил российский лидер, напомнив об фундаментальной проблеме ВСУ.

Путин также рассказал про изменение тактики действий в связи с новой техникой. Системы ПВО России будут также приспосабливаться к любой технике и продолжать сбивать ее, напомнив про ATACMS.

«Tomahawk также будут сбивать. Будем совершенствовать систему ПВО», - сказал глава России.

Применять данную ракету без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе между отношениями России и Соединенными Штатами, заключил Путин.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Америка рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk, Barracuda и другой военной техники производства США. Уточняется, что их дальность составляет 800 километров.