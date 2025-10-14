МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп анонсировал личную встречу с Зеленским

Сообщается, что встреча президента США и главы киевского режима должна пройти в Белом доме 17 октября.
Сергей Дьячкин 2025-10-14 06:08:26
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Встреча должна пройти 17 октября в Белом доме. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Трамп заявил, что планирует принять Владимира Зеленского в Белом доме в пятницу», - сообщается в материале.

Также американский лидер в беседе с прессой выразил мнение, что содействовать в урегулировании украинского конфликта мог бы глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На прошлой неделе Трамп провел несколько телефонных разговоров с Зеленским. В том числе речь шла и поставках дальнобойных ракет Tomahawk. Ранее Президент России Владимир Путин, комментируя возможность их передачи Киеву, указал, что подобные поставки разрушат зарождающуюся нормализацию отношений РФ и США, а также приведут к новому витку эскалации конфликта.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #Вашингтон #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 