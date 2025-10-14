Трамп анонсировал личную встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Встреча должна пройти 17 октября в Белом доме. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Трамп заявил, что планирует принять Владимира Зеленского в Белом доме в пятницу», - сообщается в материале.

Также американский лидер в беседе с прессой выразил мнение, что содействовать в урегулировании украинского конфликта мог бы глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На прошлой неделе Трамп провел несколько телефонных разговоров с Зеленским. В том числе речь шла и поставках дальнобойных ракет Tomahawk. Ранее Президент России Владимир Путин, комментируя возможность их передачи Киеву, указал, что подобные поставки разрушат зарождающуюся нормализацию отношений РФ и США, а также приведут к новому витку эскалации конфликта.