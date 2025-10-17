Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал сюрпризом для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios.

В материале отмечается, что Зеленский в последние дни был настроен оптимистично относительно запланированной встречи с Трампом. Особенно по вопросу поставок ракет Tomahawk киевскому режиму.

«Однако вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии», - сообщает Axios.

В материале отмечается, что Венгрия это «наименее дружественная» по отношению к Украине страна в Евросоюзе.

Трамп 16 октября провел двухчасовой разговор с Путиным. По его словам, в ходе разговора был достигнут «большой прогресс».

Президент России объяснил Трампу, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям России и США и урегулированию конфликта на Украине.