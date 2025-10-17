В ХАМАС заявили что в невыдаче тел заложников виновен Израиль

Палестинское движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за то, что останки девятнадцати погибших заложников до сих пор не выданы медикам. Радикалы заявили, что для извлечения останков необходима тяжелая техника, ввоз которой в сектор Газа блокируют израильские власти. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

«Для того, чтобы найти оставшиеся тела пленников, необходимо специальное оборудование, которое в настоящее время невозможно доставить в Газу из-за запрета израильских властей», - говорится в публикации.

В пресс-релизе утверждается, ответственность за любые задержки в вопросе передачи тел полностью ложится на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

ХАМАС отмечает, что тела некоторых заложников «захоронены в тоннелях, разрушенных». Разрушены они были в ходе военной операции ЦАХАЛ в анклаве. Другие останки до сих пор под обломками зданий, уничтоженных в результате израильских бомбардировок.

Утром 13 октября ХАМАС, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили двадцать израильских заложников, в том числе уроженца Донбасса Максима Харкина. Причем его мать отдельно поблагодарила за помощь президента России Владимира Путина. Тогда же через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне передали четыре гроба с останками погибших пленников.

Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков ХАМАС вернул только четыре тела из 28. Глава израильского военного ведомства Исраэль Кац назвал это нарушением соглашения и предупредил о последствиях для радикалов из-за затягивания процесса. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба, а 15 октября возвращены останки еще двоих пленников.

Всего Израиль получил за три дня десять гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали девять погибших заложников. Их имена были обнародованы, а тела передали родственникам для погребения.