ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников

Группа из семи израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan. В течение дня 13 октября по условиям мирной сделки должны быть освобождены 20 человек, находящиеся в плену ХАМАС. Их список был опубликован ранее.

Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.

ХАМАС согласился освободить всех заложников и передать Израилю тела погибших. Тель-Авив выразил готовность отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем.

ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава. Войска Израиля будут выведены из города Газа. При этом глава Генштаба этой страны Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.

В понедельник в Египте пройдет «Саммит мира» с участием лидеров 20 стран, включая США, Францию и Великобританию. Планируется подписание соглашений о прекращении огня в Газе. Израиль и ХАМАС отказались от участия.