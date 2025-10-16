Израиль запланировал разгром ХАМАС в случае нарушения «плана Трампа»

Глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац приказал разработать комплексный план уничтожения ХАМАС, если палестинское движение нарушит мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Times of Israel, цитирующую заявление офиса министра обороны.

Утверждается, что Кац велел приготовить план полного разгрома ХАМАС в секторе Газа. Он хочет применить его, если представители палестинского движения не будут реализовывать план Трампа и «возникнет необходимость» возобновления боевых действий.

«Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль в координации с США вернется к боевым действиям», - сказано в заявлении офиса Каца.

Уточняется, что израильская армия будет действовать, чтобы добиться «полного разгрома» ХАМАС. А кроме того «изменить реальность» в секторе Газа и достичь «всех целей» войны.

Ранее Трамп заявил, что израильская армия возобновит военные операции в секторе Газа в том случае, если палестинское движение не выполнит условия соглашения о прекращении огня. Он заявил что ЦАХАЛ вернется на улицы Газы, стоит ему только «сказать слово» поскольку только он один «сдерживает» администрацию и армию Израиля.

При этом ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия. В палестинском движении заявили, что военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь по мирным жителям, есть погибшие.