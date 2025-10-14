МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мать освобожденного в Газе уроженца Донбасса поблагодарила Путина

Наталья Харкин заявила, что заложник выжил благодаря президенту России.
Владимир Рубанов 2025-10-14 07:22:00
© Фото: IsraelinRussian, Telegram

Мать освобожденного из плена ХАМАС в секторе Газа уроженца Донбасса Максима Харкина заявила ТАСС, что он выжил благодаря президенту России Владимиру Путину.

«Максим выжил в тех условиях... вернулся благодаря президенту России. Помогли тут уже все, кто мог», - рассказала Наталья Харкин.

Палестинское движение ХАМАС 13 октября в рамках мирного плана Дональда Трампа освободило из плена 20 заложников, в числе которых был уроженец Донбасса Максим Харкин. Его захватили при нападении на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В ноябре 2024-го МИД России призвал незамедлительно освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина.

Труфанова отпустили на свободу в рамках шестого этапа процесса обмена заложников в феврале. В ХАМАС заявили, что таким образом хотят выразить признательность России за ее позицию в отношении палестинцев.

До этого благодаря усилиям российских властей удалось вернуть домой мать и бабушку Труфанова, а затем и невесту Сапир Коэн. Девушка приезжала в Москву и поблагодарила Владимира Путина за освобождение.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #обмен #освобождение заложников
