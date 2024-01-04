Суд в США обнародовал список лиц по делу Эпштейна, среди которых Дональд Трамп

В США Федеральный окружной суд Манхэттена опубликовал документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками и молодыми женщинами. В обнародованных списках значатся имена более чем 150 человек, так или иначе фигурирующих в этом деле.

Как пишет The New York Times, опубликованные документы содержат имена таких известных личностей, как экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, с которыми Эпштейн поддерживал отношения.

«Документы, <...>, похоже, добавляют немного больше контекста к отношениям, которые г-н Эпштейн поддерживал на протяжении многих лет с влиятельными людьми, такими как бывшие президенты Билл Клинтон и Дональд Трамп, а также член британской королевской семьи, принц Эндрю, брат нынешнего короля Карла III», - указали журналисты.

Американский финансист Эпштейн занимался организацией в свой дом визитов десятков несовершеннолетних девушек. У него был обширный круг друзей, в который входили как звезды шоу-бизнеса, так и политики, бизнесмены.

Одним из таковых стал Сергей Брин - сооснователь Google, ранее получивший повестку от Американских Виргинских островов. Власти рассматривали иск против банка JP Morgan Chase, обвиняемого в финансировании Эпштейна, и хотели получить ряд документов, и установить, причастен ли Брин к деятельности этого банка и Эпштейна.