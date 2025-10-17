Трамп назвал состав американской делегации на саммите Россия - США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Россией по украинскому кризису со стороны Америки примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Третьей мировой войны из-за Украины не будет, добавил он на встрече с журналистами в Белом доме.

Трамп выразил мнение, что украинский конфликт мог бы привести к третьей мировой войне. Но этого удалось избежать.

«Этого не случится. Но могло бы», - сказал Трамп.

В четверг состоялся телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина. Он был восьмым по счету и самым продолжительным с начала второго срока американского президента.