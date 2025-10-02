МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Маршал Шапошников», «Гремящий» и «Борис Бутома» вышли в дальний поход

Отряд кораблей ТОФ проведет учений и тренировок, а также посетит несколько иностранных портов с деловыми заходами.
2025-10-02 05:00:41
© Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота © Видео: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход. В состав отряда вошли фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и большой морской танкер «Борис Бутома». Им предстоит выполнить разные задачи в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

В заливе Петра Великого корабли приняли на борт палубные вертолеты Ка-27. После этого моряки отбили учебную атаку дронов и безэкипажных катеров.

В течение похода экипажи проведут серию учений и тренировок, а также посетят несколько иностранных портов с деловыми заходами.

В сентябре из дальнего похода вернулся отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», десантного «Ослябя» и корвета «Совершенный». Корабли преодолели шесть тысяч морских миль по местам боевой славы времен Второй мировой войны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#учения #фрегат «Маршал Шапошников» #Тихоокеанский флот #Корвет «Гремящий» #дальний поход #танкер «Борис Бутома»
