«Маршал Шапошников», «Гремящий» и «Борис Бутома» вышли в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход. В состав отряда вошли фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и большой морской танкер «Борис Бутома». Им предстоит выполнить разные задачи в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

В заливе Петра Великого корабли приняли на борт палубные вертолеты Ка-27. После этого моряки отбили учебную атаку дронов и безэкипажных катеров.

В течение похода экипажи проведут серию учений и тренировок, а также посетят несколько иностранных портов с деловыми заходами.

В сентябре из дальнего похода вернулся отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», десантного «Ослябя» и корвета «Совершенный». Корабли преодолели шесть тысяч морских миль по местам боевой славы времен Второй мировой войны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.