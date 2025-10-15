На границе Афганистана и Пакистана возобновились бои

В провинции Нангархар на востоке Афганистана у пакистанской границы произошли ожесточенные столкновения между талибами и пакистанскими военными. Об этом сообщили очевидцы изданию Tolo News. По их словам, обе стороны используют тяжелое оружие, звуки выстрелов слышны издалека.

Местные источники на юге Афганистана сообщили о возобновлении боевых действий в приграничных районах провинции Пактика и на перевале Спин-Болдак в Кандагаре. Согласно сообщениям, возросла напряженность вдоль «Линии Дюранда». Более подробной информации о жертвах или возможном ущербе в результате конфликта пока нет.

Ночью сообщалось, что пакистанские вооруженные силы нанесли удары по позициям группировок на территории Афганистана в ответ на атаку в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва. Обстрел пакистанской армии нанес серьезный ущерб постам талибов, уничтожен танк, вспыхнули пожары.

Конфликт обострился после того, как талибы и боевики запрещенной в Пакистане группировки «Фитна аль-Хаваридж» открыли «неспровоцированный огонь» по пограничным постам Пакистана. Кабул заявил, что начал контратаку, когда пакистанские силы открыли огонь.

Девятого октября дружественное афганским талибам пакистанское движение устроило засаду на пакистанский военный конвой, убив девять военнослужащих и двух офицеров. После этого на границе начались бои.

Сообщалось, что пакистанские военные заняли 19 погранпунктов Афганистана. Погибли десятки военнослужащих. 13 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что готов вмешаться в военный конфликт, поскольку «хорошо разбирается» в мирном урегулировании.