Tolo news: на афганско-пакистанской границе начались ожесточенные бои

Масштабные столкновения между силами талибов и пакистанской армией начались накануне.
Константин Денисов 2025-10-11 22:29:10
© Фото: Ahmad Kamal, XinHua, Globallookpress

Тяжелые бои идут вдоль всей линии Дюранда на афгано-пакистанской границе. Об этом сообщает Tolo News.

«Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда», - говорится в публикации.

Также сообщается о гибели пяти пакистанских военных. Самые ожесточенные столкновения проходят на территории трех провинций: Кунар, Нангархар и Гельменд.

В Гельменде талибам удалось разбить один из пограничных пунктов. Кроме того, пакистанские военные были вынуждены отступить и в некоторых других районах.

Эскалация конфликта между странами началась после того, как пакистанский беспилотник атаковал силы талибов.

#Пакистан #граница #Афганистан #бои
