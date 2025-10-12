МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Geo News: пакистанские военные заняли 19 погранпунктов Афганистана

Собеседник телеканала подчеркнул, что реакция Пакистана не должна расцениваться как акт войны.
Глеб Владовский 2025-10-12 07:16:14
© Фото: nikky_ca, Х

Пакистанские войска захватили 19 афганских пограничных пунктов. Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на источники в службе безопасности.

«Пакистанская армия рано утром в воскресенье быстро нанесла ответный удар после того, как афганские силы обстреляли несколько пограничных пунктов, уничтожив несколько афганских постов, захватив 19», - говорится в материале.

Как сообщил собеседник телеканала, Исламабад атаковал эти пункты, поскольку отсюда якобы совершались нападения на соседнее государство. В то же время подчеркивается, что реакцию Пакистана не следует рассматривать как акт войны с Афганистаном.

Ранее афганские власти заявили об успехе завершенной военной операции в отношении Пакистана. Прошедшее мероприятие получило название «операцию возмездия» и стало реакцией на нарушения афганского воздушного пространства и авиаудары со стороны соседа.

#в стране и мире #Пакистан #Афганистан #Захват #погранпункт
