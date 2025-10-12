МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десятки солдат погибли в ночных боестолкновениях Афганистана и Пакистана

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в ходе операции силами Исламского Эмирата захвачено значительное количество оружия.
Игнат Далакян 2025-10-12 11:26:25
© Фото: HamdanWahe57839, Х

В столкновениях пакистанских и афганистанских военнослужащих, которые произошли ночью, Пакистан потерял 58 солдат, еще 30 получили ранения. Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

Он отметил, что афганская сторона потеряла 20 бойцов убитыми и ранеными.

«В ходе этой операции силами Исламского Эмирата захвачено значительное количество оружия», - цитирует слова политика новостной портал Tolo news.

Он также заявил, что Пакистан «закрывает глаза» на присутствие в регионе террористов ИГ*( запрещенная на территории России террористическая группировка). В пограничных районах есть их базы, более того, «новые люди были перевезены из аэропортов Карачи и Исламабада для прохождения там обучения».

Ранее телеканал Geo News со ссылкой на источники в службе безопасности сообщил, что войска Пакистана захватили 19 афганских пограничных пунктов. Это было ответным ударом после обстрела с афганской стороны пограничных позиций.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Пакистан #Афганистан #Потери #боестолкновения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 