Десятки солдат погибли в ночных боестолкновениях Афганистана и Пакистана

В столкновениях пакистанских и афганистанских военнослужащих, которые произошли ночью, Пакистан потерял 58 солдат, еще 30 получили ранения. Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

Он отметил, что афганская сторона потеряла 20 бойцов убитыми и ранеными.

«В ходе этой операции силами Исламского Эмирата захвачено значительное количество оружия», - цитирует слова политика новостной портал Tolo news.

Он также заявил, что Пакистан «закрывает глаза» на присутствие в регионе террористов ИГ*( запрещенная на территории России террористическая группировка). В пограничных районах есть их базы, более того, «новые люди были перевезены из аэропортов Карачи и Исламабада для прохождения там обучения».

Ранее телеканал Geo News со ссылкой на источники в службе безопасности сообщил, что войска Пакистана захватили 19 афганских пограничных пунктов. Это было ответным ударом после обстрела с афганской стороны пограничных позиций.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.