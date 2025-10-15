Трамп рассказал о больших запасах Tomahawk у Америки

Соединенные Штаты располагают большим запасом ракет Tomahawk. Об сообщил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой Аргентины Хавьером Милеем, проходившей в Белом доме. Об этом говорится в материале 360.

«Все хотят Tomahawk. У нас много Tomahawk», - похвастался Трамп.

Также он напомнил про просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского о поставках этих ракет ВСУ. Затем Трамп спросил у Милея, не нужны ли Tomahawk Аргентине.

Ранее сообщалось, что армия США вероятно сможет передать ВСУ от 20 до 50 ракет из своих резервов. Бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан сообщил, что у США есть 4 150 таких ракет, но Вашингтон может передать Киеву лишь единицы. Эксперты объясняют это тем, что из 200 закупленных с 2022 года единиц более 120 использовали, а в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование только для 57 штук.

Трамп заявлял, что «возможно поговорит» с президентом России Владимиром Путиных о поставках Tomahawk для ВСУ. Он говорил, что может отправить ракеты Киеву «если эту войну не удастся урегулировать».

В Москве отмечали, что использование Tomahawk невозможно без участия военных США. Поэтому передача ракет Украине станет новым этапом эскалации конфликта и разрушит наметившееся улучшение между Россией и США.