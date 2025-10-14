МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FT: США могут поставить Украине до 50 ракет Tomahawk

По словам экспертов, у США есть 4 150 таких ракет, но Вашингтон может поставить Киеву лишь единицы.
Владимир Рубанов 2025-10-14 11:34:55
© Фото: rtx.com

Армия США может передать ВСУ от 20 до 50 ракет Tomahawk из своих резервов. Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон. Поставки не окажут влияния на динамику военных действий, говорится в статье.

Бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан сообщил, что у США есть 4 150 таких ракет, но Вашингтон может передать Киеву лишь единицы. Эксперты объясняют это тем, что из 200 закупленных с 2022 года единиц более 120 использовали, а в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование только для 57 штук.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам, но не уточнил его детали. Он сказал, что не стремится к эскалации конфликта и хочет знать, куда Киев намерен направить ракеты.

В Москве отмечают, что использование Tomahawk невозможно без участия военных США. Передача ракет Украине станет новым этапом эскалации конфликта и разрушит наметившееся улучшение между Россией и США, заявили в Кремле.

Ранее в США показали линейку мобильных пусковых установок для  Tomahawk. Штатными носителями этих ракет являются корабли и подводные лодки. Кроме того, пуск возможен с наземных мобильных комплексов Typhon. Их количество на вооружении армии США точно не известно.

