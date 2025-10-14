FT: США могут поставить Украине до 50 ракет Tomahawk

Армия США может передать ВСУ от 20 до 50 ракет Tomahawk из своих резервов. Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон. Поставки не окажут влияния на динамику военных действий, говорится в статье.

Бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан сообщил, что у США есть 4 150 таких ракет, но Вашингтон может передать Киеву лишь единицы. Эксперты объясняют это тем, что из 200 закупленных с 2022 года единиц более 120 использовали, а в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование только для 57 штук.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам, но не уточнил его детали. Он сказал, что не стремится к эскалации конфликта и хочет знать, куда Киев намерен направить ракеты.

В Москве отмечают, что использование Tomahawk невозможно без участия военных США. Передача ракет Украине станет новым этапом эскалации конфликта и разрушит наметившееся улучшение между Россией и США, заявили в Кремле.

Ранее в США показали линейку мобильных пусковых установок для Tomahawk. Штатными носителями этих ракет являются корабли и подводные лодки. Кроме того, пуск возможен с наземных мобильных комплексов Typhon. Их количество на вооружении армии США точно не известно.