Трамп сообщил, что готов обсудить с Путиным ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным ракеты Tomahawk. Об этом сообщают РИА Новости.

«Возможно, я поговорю с ним», - сообщил Трамп журналистам, говоря о Путине и перспективе поставок ракет Tomahawk киевскому режиму.

При этом американский лидер пояснил, в каком случае США готовы организовать поставки своих ракет ВСУ. Трамп добавил, что, возможно, скажет Путину: «если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

Ранее сообщалось, что Трамп пока не принял решение по передаче ВСУ дальнобойных американских ракет Tomahawk. Это, по словам главы киевского режима Владимира Зеленского, обсуждалось в ходе его телефонных переговоров с президентом США. Об этом же он говорил и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

6 октября Трамп говорил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk. Однако он уточнил, что хочет узнать, для чего они будут применяться, прежде чем дать Киеву окончательный ответ. Президент США заявил, что «не ищет эскалации» в случае, если ракеты будут поставлены киевскому режиму.

До этого президент России Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан прокомментировал оговорку корреспондента «Звезды» Станислава Иващенко. Последний вместо слова «шантаж» произнес «понтаж». Путин подчеркнул, что «понт здесь присутствует». Тогда же российский лидер затронул тему возможной передачи Киеву крылатых ракет со стороны Америки. Путин отметил, что у Москвы на это есть ответ. По его словам, им будет усиление системы ПВО Российской Федерации.

Ранее на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин ответил на вопрос о перспективе поставок Киеву ракет Tomahawk из США. Он сказал, что это, безусловно, нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Но соотношение сил на поле боя от этого никак не изменится. ПВО России также будут сбивать эти ракеты, как и любые другие. Кроме того, Путин отметил, что применять данные ракеты без прямого участия американских военных невозможно, а следовательно, это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.