Игра с огнем: зачем Трампу разрешать поставки Tomahawk Украине

В пятницу уже может разрешиться вопрос с поставками Tomahawk Украине. Президент США Дональд Трамп также подтвердил, что Владимир Зеленский на запланированной встрече в Белом доме будет просить у него крылатые ракеты.

На очередной встрече контактной группы Rammstein впервые очно прибыл глава Пентагона Пит Хегсет, раньше он присоединялся только онлайн. Первое, что потребовал от Европы - увеличить финансирование на вооружение для Украины.

«Мир достигается силой, наличием мощных и реальных возможностей, которые уважают противники. И я верю, что именно этим занимается НАТО. Верю, что именно в этом и заключается суть инициативы PURL. Поэтому сегодня мы ожидаем, что еще больше стран пожертвуют еще больше, чтобы Украина смогла мирно завершить этот конфликт», - заявил Хегсет.

На встрече в рамках контактной группы обсуждали наращивание поставок вооружений, которые были обещаны Украине. А американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер обещал, что в этот же день Пентагон сделает важное заявление о новом оружии для Киева. Правда, пока на этом все. Сам Трамп продолжает держать интригу, но намекнул - вопрос с ракетами может быть решен в пятницу, когда он встретится с Зеленским.

«Он хочет оружие. Все остальные тоже хотят Tomahawk. У нас много его», - заявил Трамп.

В Кремле уже не раз подчеркивали: как бы то ни было, ракеты никак не изменят ситуацию на фронте, где инициатива за Россией. А вот отношения Москвы и Вашингтона будут испорчены, и США из наблюдателя превратится в полноценного участника конфликта.

«Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами», - заявил президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» в Сочи.

Еще во время сочинского форума российский лидер напомнил про успехи нашего ПВО. А для отношений между Россией и США передача Киеву ракет принесет большой урон.