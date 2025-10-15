МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава Пентагона впервые приехал на встречу в формате «Рамштайн»

Хегсет призвал страны НАТО выделять больше денег на оружие для Киева.
Владимир Рубанов 2025-10-15 11:32:53
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет прибыл в Брюссель, где состоится встреча министров обороны стран НАТО и заседание контактной группы по вооружению Украины «Рамштайн».

Руководитель военного ведомства США впервые будет присутствовать на «Рамштайне» лично. До сих пор Хегсет участвовал в заседаниях группы только онлайн. Известно, что во встрече примут участие также министр обороны Великобритании Джон Хили и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Перед встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе Хегсет принял участие в совместном выступлении с Рютте. Он призвал увеличить закупки оружия для Украины и выразил надежду на расширение финансирования от стран-участниц НАТО.

«Мы ожидаем, что больше стран будут делать пожертвования, приобретут еще больше, чтобы помочь Украине, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию. Мир достигается, когда у тебя есть мощные и реальные возможности, которые уважают противники», - приводит ТАСС слова главы Пентагона.

Встреча группы «Рамштайн» проходит в рамках заседания министров обороны НАТО. На ней присутствуют более 50 стран, включая представителей альянса. При этом на заседании не будет обсуждаться поставка Украине дальнобойных ракет, потому что это двусторонний вопрос, заявил генсек НАТО.

Ранее президент США заявил, что обдумывает вопрос поставок Украине крылатых ракет средней дальности «Томагавк». Предполагается, что Дональд Трамп будет обсуждать эту тему с Владимиром Зеленским во время встречи в Вашингтоне на этой неделе. В Кремле предупредили, что передача Киеву этих ракет может плохо кончиться.

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

