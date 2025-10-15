Глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для Украины в рамках программы PURL. Об этом он сообщил после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе.

«Теперь настало время всем странам НАТО перейти от слов к делу - нарастить инвестиции в механизм PURL и усилить поддержку Украины», - заявил Хегсет.

Со слов американского министра, все страны должны превратить цели в оружие, обязательства - в возможности, а обещания - в силу. Союзники уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки оружия Киеву по этой линии, при которой Европа финансирует закупки, а Америка обеспечивает передачу техники.

У США сейчас 4 150 ракет Tomahawk, они готовы поставить Украине лишь часть из них - от 20 до 50 штук. Соединенные Штаты не собираются спонсировать ракеты Киеву. Корреспондент телеканала Welt сообщил, что Владимир Зеленский не может финансировать американскую поставку данных ракет.