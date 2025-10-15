МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Пентагона призвал страны НАТО нарастить закупки оружия в интересах Киева

Пит Хегсет уточнил, что союзники уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки оружия Киеву.
Дарья Ситникова 2025-10-15 17:26:00
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для Украины в рамках программы PURL. Об этом он сообщил после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе.

«Теперь настало время всем странам НАТО перейти от слов к делу - нарастить инвестиции в механизм PURL и усилить поддержку Украины», - заявил Хегсет.

Со слов американского министра, все страны должны превратить цели в оружие, обязательства - в возможности, а обещания - в силу. Союзники уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки оружия Киеву по этой линии, при которой Европа финансирует закупки, а Америка обеспечивает передачу техники.

У США сейчас 4 150 ракет Tomahawk, они готовы поставить Украине лишь часть из них - от 20 до 50 штук. Соединенные Штаты не собираются спонсировать ракеты Киеву. Корреспондент телеканала Welt сообщил, что Владимир Зеленский не может финансировать американскую поставку данных ракет.

#вооружения #Украина #НАТО #сша #хегсет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 