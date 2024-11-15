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МИД РФ призвал освободить россиян из плена в секторе Газа

Мария Захарова отметила, что тема освобождения заложников является приоритетной в контактах с представителями палестинских организаций.
Сергей Лебедев 2024-11-15 12:31:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Москва призывает незамедлительно освободить российских заложников Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых в секторе Газа террористической группировкой «Палестинский исламский джихад»* (запрещена в РФ). Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Тема освобождения заложников является приоритетной в наших контактах с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций», - сказала дипломат.

Напомним, боевики захватили гражданина России и Израиля Александра Труфанова во время атаки 7 октября 2023 года в кибуце Нир-Оз. Молодой человек попал в плен вместе с матерью Еленой Труфановой и бабушкой Иреной Татти, а также невестой Сапир Коэн. Его отец при нападении был убит.

В ноябре прошлого года двух женщин удалось освободить благодаря усилиям Минобороны России и МИД РФ. Сапир Коэн обменяли в декабре. В феврале она приезжала в Россию и поблагодарила Владимира Путина за освобождение.

Уроженец Донецка Максим Харкин также находится в плену с октября прошлого года.

* «Палестинский исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Россия #освобождение #Мария Захарова #Израиль #МИД РФ #плен #сектор Газа
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