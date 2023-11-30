Посол и военный атташе РФ в Израиле встретились с освобожденными россиянками

© Фото: Посольство РФ в Израиле

Посол России в Израиле Анатолий Викторов и военный атташе Владимир Герасименко встретились с освобожденными накануне в секторе Газа россиянками Еленой Труфановой и Иреной Татти.

Заложниц освободили представители движения исламского сопротивления благодаря усилиям Минобороны России и МИД РФ.

Российский посол вручил Елене Труфановой загранпаспорт, который она не смогла вовремя получить в связи с трагическими событиями. Гражданки РФ поблагодарили российские власти за усилия по освобождению всех россиян, которые находятся в секторе Газа.

Анатолий Викторов заверил, что российские дипломаты сделают все для освобождения находящихся в секторе Газа российских граждан, в том числе сына и внука заложниц Александра Труфанова.