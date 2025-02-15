ХАМАС освободил россиянина Александра Труфанова

Палестинское движение ХАМАС в рамках шестого этапа процесса обмена заложников освободило россиянина Александра Труфанова. Его сегодня передали представителям Международного комитета Красного Креста.

Вместе с уроженцем Донбасса на свободу отпустили американца Саги Декель-Хена и гражданина Израиля и Аргентины Яира Хорна. Они уже покинули город Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Напомним, боевики ХАМАС похитили Александра Труфанова во время атаки 7 октября 2023 года в израильском кибуце Нир-Оз. Он попал в плен вместе с матерью Еленой Труфановой и бабушкой Иреной Татти, а также невестой Сапир Коэн. Его отец при нападении был убит.

В ноябре позапрошлого года родственниц молодого человека отпустили благодаря усилиям российских властей. Сапир Коэн обменяли в декабре. В прошлом феврале она приезжала в Москву и поблагодарила президента Владимира Путина за освобождение.