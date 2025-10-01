Генпрокуратура ФРГ не будет публиковать отчет по «Северным потокам»

Генпрокуратура ФРГ не будет выпускать промежуточный отчет по терактам на «Северных потоках». Об этом сообщили РИА Новости пресс-секретарь Инес Петерсон.

По ее словам, прогноз о дате экстрадиции Сергея Кузнецова из Италии невозможен. Дополнительная информация не предоставляется из-за продолжающегося расследования.

В ночь на 21 августа в Италии задержали Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации подрыва газопроводов. Он отказался от добровольной выдачи в Германию. Пресс-секретарь не ответила на вопрос о возможном контакте немецкой прокуратуры с официальными лицами на Украине после заявления защиты Кузнецова о службе обвиняемого в украинской армии на момент теракта.

30 сентября польские СМИ сообщили о задержании Владимира З. (Ж.), другого подозреваемого в теракте. Вопрос о его экстрадиции в Германию будут решать польская прокуратура и суд.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но не получала их. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, утверждая, что взрывные устройства заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops.

Ранее Василий Небензя обвинил США и Великобританию в препятствовании международному расследованию. Помощник президента Николай Патрушев назвал нелепой версию подрыва украинцами «Северных потоков». Он предположил, что операцию могли спланировать и контролировать натовские спецслужбы.