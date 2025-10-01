МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Генпрокуратура ФРГ не будет публиковать отчет по «Северным потокам»

Пресс-секретарь не ответила на вопрос о возможном контакте немецкой прокуратуры с официальными лицами на Украине.
Владимир Рубанов 2025-10-01 04:54:28
© Фото: Stefan Sauer dpa, Global Look Press

Генпрокуратура ФРГ не будет выпускать промежуточный отчет по терактам на «Северных потоках». Об этом сообщили РИА Новости пресс-секретарь Инес Петерсон.

По ее словам, прогноз о дате экстрадиции Сергея Кузнецова из Италии невозможен. Дополнительная информация не предоставляется из-за продолжающегося расследования.

В ночь на 21 августа в Италии задержали Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации подрыва газопроводов. Он отказался от добровольной выдачи в Германию. Пресс-секретарь не ответила на вопрос о возможном контакте немецкой прокуратуры с официальными лицами на Украине после заявления защиты Кузнецова о службе обвиняемого в украинской армии на момент теракта.

30 сентября польские СМИ сообщили о задержании Владимира З. (Ж.), другого подозреваемого в теракте. Вопрос о его экстрадиции в Германию будут решать польская прокуратура и суд.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но не получала их. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, утверждая, что взрывные устройства заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops.

Ранее Василий Небензя обвинил США и Великобританию в препятствовании международному расследованию. Помощник президента Николай Патрушев назвал нелепой версию подрыва украинцами «Северных потоков». Он предположил, что операцию могли спланировать и контролировать натовские спецслужбы.

#Польша #италия #расследование #Германия #Северный поток #генпрокуратура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 