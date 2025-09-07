МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Патрушев назвал нелепой версию подрыва украинцами «Северных потоков»

Помощник президента предположил, что операцию могли спланировать и контролировать натовские спецслужбы.
Владимир Рубанов 2025-09-07 16:25:12
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency, Global Look Press

Помощник президента России Николай Патрушев раскритиковал версию о роли украинцев в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». В своей колонке для «Коммерсанта» глава Морской коллегии отметил, что утечки в прессу вызывают много вопросов у компетентных людей.

Патрушев изложил известную из СМИ версию генпрокуратуры ФРГ, согласно которой украинские диверсанты загрузили оборудование и взрывчатку на яхту в Ростоке. Потом эта группа якобы без проблем вышла в море, нашла газопровод и закрепила на нем заряды. Он назвал эту версию нелепой.

Глава Морколлегии, например, задался вопросом о том, как украинские диверсанты могли свободно действовать на территории другого государства. Кроме того, описанный ход событий вызывает сомнения в способности НАТО обеспечить безопасность вокруг своих баз, отметил он.

Патрушев удивился, как диверсанты обнаружили газопровод среди множества других трубопроводов и кабельных трасс, оставаясь незамеченными в оживленном районе, а также погружались, закрепляли заряды и возвращались в порт.

Помощник президента предположил, что операцию могли спланировать и контролировать натовские спецслужбы. По его мнению, взрыв организовала высококлассная команда диверсантов. Не каждая армия или спецслужба в мире имеет пловцов, которые могли бы провести такую акцию.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали 49-летнего украинца Сергея Кузнецова в провинции Римини. Немецкая прокуратура считает его координатором диверсии и руководителем команды диверсантов, сообщали СМИ.

Теракты на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция начали отдельные расследования. Сейчас следствие ведет лишь ФРГ. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш провел в 2023 году свое расследование подрывов. По его данным, взрывчатку заложили американские водолазы во время учений Baltops 2022.

Норвежцы привели устройства в действие спустя три месяца, сообщил журналист. По его версии, экс-президент США Джо Байден отдал приказ о диверсии после долгих обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия не захочет участвовать в военной помощи Украине.

#Теракт #расследование #Германия #Диверсанты #Северный поток #Балтийское море #Северный поток – 2
