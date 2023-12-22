Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО

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Соединенные Штаты начали готовить диверсию на газопроводе между Россией и Германией «Северный поток» за несколько недель до того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в новой статье.

«Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до (СВО. - Прим. ред.) полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина (не начинать СВО. - Прим. ред.)», - говорится в статье Херша.

Изначально предполагалось, что диверсии нужны для того, чтобы не дать Москве начать СВО. Однако Херш предположил, отталкиваясь от времени диверсий, что миссия была направлена против Германии. Журналист объяснил это тем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в то время сомневался по поводу поддержки Украины в связи с противоположной позицией его избирателей.

«Некоторые в ЦРУ считали, что президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы», - написал Херш.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с большой вероятностью за диверсией на трубопроводах стоят американцы. Также он допустил, что это мог совершить кто-то «с их подачи».