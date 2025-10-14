Участники саммита в Шарм-эль-Шейхе закрепили следующие шаги по Газе

Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эль-Шейхе, посвященного подписанию соглашения о прекращении огня в секторе Газа, договорились о совместных усилиях для того, чтоб положения сделки были реализованы. Об этом сообщает Life со ссылкой на канцелярию главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«На саммите была подчеркнута необходимость сотрудничества международного сообщества», - отмечается в документе.

Международные участники согласились координировать усилия для обеспечения соблюдения всех условий прекращения огня. И обсудили следующие действия для того, чтоб ситуация в регионе стабилизировалась.

Ранее сообщалось, что лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Церемония подписания прошла на «саммите мира» в Шарм-эль-Шейхе.

Трамп в ходе мероприятия подчеркнул, что «понадобилось три тысячи лет, чтобы дойти до этого дня». Он заявил об окончании войны между Израилем и ХАМАС. Президент США отметил, что для него «огромная честь» положить конец войне на территории Газы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал лучшим на столе переговоров план Трампа по мирному урегулированию в Газе. Однако, он не решает палестинскую проблему. Согласно инициативе Трампа, важно остановить кровопролитие и решить тяжелейшие гуманитарные проблемы.

В разговоре со «Звездой» политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин рассказал, что мирный план Трампа позволил освободить заложников, но до окончательного мира в регионе еще далеко. Президент США предполагает, что ХАМАС разоружится и в Газе будет введена новая структура управления, но реализация этой концепции вызывает огромное количество вопросов, отметил политолог.