МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин провел переговоры с Токаевым, Мирзиеевым и Рахмоном

Во вторник президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Сергей Дьячкин 2025-10-14 23:43:06
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press, Global Look Press

Президент России Владимир Путин во вторник провел три телефонных разговора с главами государств Центральной Азии. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Первый телефонный разговор у российского лидера прошел с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и приготовления к государственному визиту президента Казахстана в Россию, который запланирован на ноябрь.

Затем президент России переговорил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе разговора рассматривались  совместные проекты. В частности, речь шла сотрудничестве в энергетической сфере. Также было уделено внимание гуманитарному взаимодействию в области культуры, искусства и образования.

Третий телефонный разговор Путин провел с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент России поблагодарил Рахмона за теплый прием, оказанный в ходе недавнего визита главы нашей страны в Душанбе.

Помимо этого, главы государств подвели итогам прошедшим переговорам. Они были конструктивными, а целый ряд подписанных главами РФ и Таджикистана совместных документов должен придать импульс дальнейшему развитию отношений между государствами. Путин отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе заседания Совета глав государств СНГ и второго саммита «Россия - Центральная Азия». Лидеры выразили обоюдную уверенность в дальнейшем развитии российско-таджикских отношений.

#Кремль #СНГ #Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев #эмомали рахмон #телефонные переговоры #Шавкат Мирзиеев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 