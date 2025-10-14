Путин провел переговоры с Токаевым, Мирзиеевым и Рахмоном

Президент России Владимир Путин во вторник провел три телефонных разговора с главами государств Центральной Азии. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Первый телефонный разговор у российского лидера прошел с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и приготовления к государственному визиту президента Казахстана в Россию, который запланирован на ноябрь.

Затем президент России переговорил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе разговора рассматривались совместные проекты. В частности, речь шла сотрудничестве в энергетической сфере. Также было уделено внимание гуманитарному взаимодействию в области культуры, искусства и образования.

Третий телефонный разговор Путин провел с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент России поблагодарил Рахмона за теплый прием, оказанный в ходе недавнего визита главы нашей страны в Душанбе.

Помимо этого, главы государств подвели итогам прошедшим переговорам. Они были конструктивными, а целый ряд подписанных главами РФ и Таджикистана совместных документов должен придать импульс дальнейшему развитию отношений между государствами. Путин отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе заседания Совета глав государств СНГ и второго саммита «Россия - Центральная Азия». Лидеры выразили обоюдную уверенность в дальнейшем развитии российско-таджикских отношений.