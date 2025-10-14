МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин и Мирзиеев обсудили стратегическое партнерство России и Узбекистана

Помимо вопросов партнерства, главы государств обсудили сохранение динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Виктория Бокий 2025-10-14 16:08:14
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили укрепление отношений двух стран и реализацию договоренностей на высшем уровне. Эти и другие вопросы стороны проанализировали во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиеева.

«Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Помимо вопросов партнерства, главы государств обсудили сохранение динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также было уделено внимание гуманитарному взаимодействию в области культуры, искусства и образования.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор не только с лидером Узбекистана, но и с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили укрепление партнерства и совместные проекты.

#Россия #Владимир Путин #Узбекистан #телефонный разговор #Шавкат Мирзиеев
