Путин и Мирзиеев обсудили стратегическое партнерство России и Узбекистана

Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили укрепление отношений двух стран и реализацию договоренностей на высшем уровне. Эти и другие вопросы стороны проанализировали во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиеева.

«Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Помимо вопросов партнерства, главы государств обсудили сохранение динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также было уделено внимание гуманитарному взаимодействию в области культуры, искусства и образования.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор не только с лидером Узбекистана, но и с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили укрепление партнерства и совместные проекты.