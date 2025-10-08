МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин прилетел в Таджикистан с официальным визитом

У трапа российского лидера встретил президент страны Эмомали Рахмон.
Константин Денисов 2025-10-08 19:25:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прилетел в Душанбе с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

У трапа самолета российского лидера встретил глава Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. 9 октября Путин примет участие в форуме «Россия - Центральная Азия». Его участниками также станут Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Кроме того, 10 октября у президента России запланировано участие в заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось о том, что улицы Душанбе украсили российскими триколорами и портретами Путина.

#Россия #в стране и мире #таджикистан #Владимир Путин #эмомали рахмон
