Путин: Россия готова содействовать в создании формата СНГ+

Президент РФ также поблагодарил коллег за поддержку кандидатуры Сергея Лебедева на пост генсека СНГ.
Константин Коковешников Глеб Владовский 2025-10-10 13:12:48
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова поддержать создание нового формата СНГ+. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы - СНГ+. Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры», - заявил глава государства.

Российский лидер также выразил благодарность коллегам за оказание поддержки кандидатуре Сергея Лебедева на пост генсека СНГ, отметив, что он достоин продолжить работу на данном посту. Путин также пожелал успехов Туркмении, которая будет председательствовать в организации в 2026 году.

Напомним, Путин прилетел в Душанбе с официальным визитом 8 октября. Российский лидер провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.

#таджикистан #СНГ #Владимир Путин
